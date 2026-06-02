Sondaggio politico Swg martedì 2 giugno 2026 Pd perde terreno ma la sinistra è avanti sulla destra

Da virgilio.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo un sondaggio Swg del 2 giugno 2026, il Partito Democratico registra una diminuzione nei consensi, mentre la sinistra complessivamente mantiene un vantaggio sulla destra. La rilevazione mostra una crescita dell'area di centrosinistra e una flessione del centrodestra, con i partiti di destra che perdono terreno rispetto alle settimane precedenti. I dati indicano inoltre un aumento dell'area di centrosinistra tra gli elettori intervistati.

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