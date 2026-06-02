Per chi voterebbero gli italiani martedì 2 giugno 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Sondaggio politico Swg martedì 2 giugno 2026, Pd perde terreno ma la sinistra è avanti sulla destra

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Sondaggio politico del 18 maggio: come andrebbe se si votasse oggi

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