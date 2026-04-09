Il Milan si trova a dover affrontare diverse decisioni di mercato, con alcuni giocatori come Leao, Pulisic, Tomori e Maignan al centro delle scelte. La squadra è impegnata a rafforzarsi per la prossima stagione, che comprende sia il campionato sia la Champions League. Un sondaggio invita i tifosi a esprimere la propria opinione su chi mantenere e chi eventualmente cedere. Le mosse future restano ancora da definire.

Il passato manda un messaggio e non è in codice, si legge facile: meglio aspettarsi sorprese dal mercato del Milan. A inizio aprile 2023, chi avrebbe immaginato la cessione di Tonali? Un anno dopo, chi avrebbe puntato su Fonseca come allenatore? E un anno fa, avreste detto che Pep, tra tutti i centrocampisti del mondo, sarebbe andato a prendere Reijnders? Si tratta solo di capire che cosa ci sorprenderà nel 2026 e a metà aprile, è quasi tempo di scelte. Queste. L'eterno punto di domanda sulle estati del Milan. Un anno fa, Max Allegri disse subito che non se ne parlava, sarebbe ripartito da Rafa. e il problema non si è posto. Bayern e Barcellona nel passato recente si sono fatte sentire e restano attente ma ora sta al Milan fissare un prezzo di vendita, inevitabilmente lontano dai 175 milioni della clausola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao, Pulisic, Tomori, Maignan e...: Milan, chi tenere e chi vendere? VOTA il sondaggio

Milan, chi vendere e chi tenere? Modric certezza, Leao e Maignan rischianoSi avvicina la sessione estiva di mercato e il Milan inizia a pensare alla prossima stagione.

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