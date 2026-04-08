Con l’approssimarsi della finestra di mercato estivo, il Milan si prepara a pianificare le proprie strategie per la prossima stagione. In un episodio recente di una trasmissione sportiva, sono stati discussi i possibili movimenti di mercato dei rossoneri: mentre il centrocampista Modric viene considerato una componente stabile, le possibilità di cessione riguardano il giocatore offensivo e il portiere. La squadra sta valutando le proprie scelte in vista delle prossime settimane.

Si avvicina la sessione estiva di mercato e il Milan inizia a pensare alla prossima stagione. Nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo) abbiamo analizzato le possibili mosse dei rossoneri: se Modric rappresenta una certezza, Leao e Maignan potrebbero rischiare la cessione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, chi vendere e chi tenere? Modric certezza, Leao e Maignan rischiano

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