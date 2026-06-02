Solo il 40% delle scuole è accessibile per la disabilità motoria 35% al Sud Il 50% degli edifici non ha ascensori a norma | l’Italia delle barriere invisibili I dati ISTAT

Solo il 40% delle scuole italiane è accessibile alle persone con disabilità motoria, con una percentuale che scende al 35% al Sud. Inoltre, il 50% degli edifici scolastici non dispone di ascensori conformi alle norme. Questi dati sono stati diffusi dall’ISTAT e mettono in luce le barriere invisibili che ancora ostacolano l’accesso all’istruzione per gli studenti con disabilità. Entrare a scuola resta un gesto difficile per molti bambini in carrozzina.

Entrare a scuola dovrebbe essere un gesto banale. Per un bambino in carrozzina, spesso non lo è. Il rapporto ISTAT 20242025 è spietato: solo il 40% degli edifici scolastici italiani risulta accessibile per gli alunni con disabilità motoria. Tradotto: sei scuole su dieci hanno almeno una barriera architettonica che impedisce o complica la mobilità. Al Sud la situazione peggiora ulteriormente, con un misero 35% di plessi a norma. La regione più virtuosa? La Valle d’Aosta, dove si arriva al 64%. Le fanalini di coda sono Liguria e Campania, rispettivamente al 29% e 30%. Un dato che stride con la retorica dell’inclusione a tutti i costi: come si... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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