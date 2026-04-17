Povertà educativa in Italia | il 37% dei minori vive in case senza libri e 41,5% delle scuole non è accessibile agli studenti con disabilità motoria Tutti i dati Istat

Secondo i dati Istat, in Italia il 37% dei minori vive in abitazioni prive di libri e il 41,5% delle scuole non è accessibile agli studenti con disabilità motoria. La povertà educativa si manifesta attraverso queste disuguaglianze, coinvolgendo sia le condizioni domestiche sia l'accesso ai servizi scolastici. I numeri evidenziano un quadro in cui molte famiglie e studenti affrontano ostacoli legati alla mancanza di risorse e opportunità.

La povertà educativa in Italia si conferma come un fenomeno complesso e multidimensionale, che riguarda non solo la disponibilità di risorse materiali e culturali, ma anche gli esiti in termini di competenze e benessere dei bambini e dei ragazzi. Secondo le elaborazioni dell’Istat, raccolte nel report Misurare la povertà educativa, il fenomeno si articola lungo due direttrici principali: la “povertà di risorse” e la “povertà di esiti”, entrambe strettamente legate al contesto familiare, scolastico e territoriale. L'articolo Povertà educativa in Italia: il 37% dei minori vive in case senza libri e 41,5% delle scuole non è accessibile agli studenti con disabilità motoria.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Un milione dalla Regione per l’inclusione: attrezzature e sussidi agli studenti con disabilità delle scuole in Sicilia Studenti stranieri: dispersione scolastica implicita il doppio rispetto agli studenti italiani. I dati IstatTra i fattori analizzati nel Rapporto nazionale INVALSI 2025 emerge anche il ruolo del background migratorio negli apprendimenti scolastici. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Chi rischia la povertà educativa in Italia? Le mappe regione per regione; Semaforo verde per le città del Molise, rosso per le aree rurali della Liguria: così l'Istat riscrive le mappe della povertà educativa; I minori e la percezione di non essere ascoltati dalla società; Unicef Italia: necessario investire ancora nel lavoro sulla povertà educativa. Chi rischia la povertà educativa in Italia? Le mappe regione per regionePer la prima volta Istat ha misurato il fenomeno tenendo conto dei rischi familiari, territoriali e socioculturali. In Sardegna le condizioni più critiche ... avvenire.it Semaforo verde per le città del Molise, rosso per le aree rurali della Liguria: così l’Istat riscrive le mappe della povertà educativaIstat presenta i risultati dei lavori della Commissione interistituzionale sulla povertà educativa, istituita nel 2023. Individuati 78 indicatori che ora permettono di confrontare i territori: un lavo ... vita.it Bambini e adolescenti non solo come oggetto di analisi, ma anche co-protagonisti delle soluzioni, nel contrasto della povertà educativa in Italia. Questo, insieme alla messa a disposizione dell'esperienza e delle competenze maturate dalla nostra organizzazio - facebook.com facebook 16 aprile, ore 15:00 1ª giornata del convegno “Misurare la povertà educativa” #Istat presenta i risultati della Commissione scientifica interistituzionale: framework e indicatori per misurare la povertà educativa. Segui la diretta: x.com