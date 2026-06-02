A Solaro si svolge un presidio e un corteo contro i 217 licenziamenti annunciati da Electrolux. L’evento include un’assemblea pubblica aperta a tutti per discutere la crisi aziendale e le conseguenze dei licenziamenti. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, coinvolgendo lavoratori e cittadini. L’obiettivo è esprimere opposizione alla decisione e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione dell’azienda.

Presidio, corteo e assemblea pubblica aperta a tutti per affrontare il tema della crisi Electrolux con l’annuncio dei 1.729 licenziamenti del gruppo in Italia, di cui 217 nello stabilimento di Solaro. L’appuntamento è per giovedì sera, 4 giugno. Alle 19.45 il ritrovo per il presidio davanti alla fabbrica di lavastoviglie di corso Europa. Poi si partirà in corteo per raggiungere la sala civica di via San Francesco dove è in programma l’assemblea pubblica. Interverranno i lavoratori della storica fabbrica solarese, la sindaca di Solaro Nilde Moretti e altri sindaci del territorio, rappresentanti sindacali, rappresentanti di enti e istituzioni territoriali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Solaro si ferma per l’Electrolux. Corteo contro i 217 licenziamenti

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