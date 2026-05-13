Tagli alla Electrolux Solaro si ferma La rabbia dei lavoratori in piazza | Piano irricevibile pronti alla lotta

I lavoratori di Solaro sono scesi in piazza ieri per manifestare contro il piano di ridimensionamento annunciato dall’azienda Electrolux, che prevede un taglio di circa 1.000 posti di lavoro in Italia. La protesta si è svolta davanti alla sede dell’azienda, con i lavoratori che hanno espresso il loro dissenso e dichiarato la volontà di opporsi alle misure. La decisione dell’azienda ha suscitato forti reazioni tra i dipendenti e le organizzazioni sindacali.

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Lavoratori in strada ieri a Solaro per protestare contro il piano di ridimensionamento di Electrolux in Italia che prevede un taglio di 1.700 addetti su un totale di 4.500 dipendenti in cinque stabilimenti. Annunciata la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi nelle Marche, dove si producono cappe da cucina e sono attualmente occupati circa 170 addetti, questo significa che il Gruppo svedese ha in mente un taglio di oltre 1.500 dipendenti nei restanti quattro siti produttivi. A Solaro gli addetti sono attualmente 650, a cui si aggiungono 112 cosiddetti “terministi”, ovvero con contratti a termine, che rischiano di essere i primi a pagare le conseguenze del ridimensionamento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tagli alla Electrolux, Solaro si ferma. La rabbia dei lavoratori in piazza: "Piano irricevibile, pronti alla lotta" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Solaro, lavoratori Electrolux in presidio dopo l'annuncio dei 1.700 esuberiLavoratori davanti all’ingresso di Electrolux a Solaro per la prima protesta dopo l’annuncio dei 1700 esuberi in tutta Italia formalizzato dal gruppo... Leggi anche: Vertenza Natuzzi, sindacati pronti alla mobilitazione: "Nel piano aziendale ancora tagli e chiusure" Temi più discussi: Tagli alla Electrolux, Solaro si ferma. La rabbia dei lavoratori in piazza: Piano irricevibile, pronti alla lotta; Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi; Electrolux annuncia 1.700 esuberi in Italia, a rischio tutti gli stabilimenti (anche quello nel Milanese): proclamato lo sciopero; Electrolux annuncia 1.700 esuberi, scioperi anche a Solaro. Electrolux annuncia 1700 licenziamenti in Italia: chiude Cerreto d’Esi, tagli anche a Porcia, Susegana, Forlì e Solaro. Sindacati in sciopero, istituzioni mobilitate per difendere lavoro e territorio. Una crisi che segna l’industria italiana. 2lnk.io/RtATr x.com Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberiFim, Fiom e Uilm contestano il piano industriale dell’azienda che prevede una riduzione del 40% della forza lavoro in tutte le unità produttive e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi ... varesenews.it Tempesta Electrolux: allarme rosso a Solaro, annunciati 1.700 tagli in Italia, da domani scioperoUna vera e propria tempesta si abbatte sulla Electrolux in Italia, facendo scattare l'allarme rosso a Solaro: 1700 posti di lavoro a rischio in tutta ... ilnotiziario.net