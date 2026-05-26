Electrolux ha annunciato un piano di ridimensionamento nello stabilimento di Solaro, con 217 licenziamenti complessivi. Di questi, 111 riguardano lavoratori con contratti a termine che non saranno rinnovati, mentre 106 sono licenziamenti volontari. L’azienda ha inoltre comunicato la chiusura di due reparti dello stabilimento. La decisione interessa l'intero impianto, che sarà soggetto a un processo di ristrutturazione e riduzione del personale.

Solaro (Monza e Brianza) - Per lo stabilimento di Solaro, la richiesta di Electrolux è un taglio di 217 lavoratori: 111 sono quelli con contratto a termine che non sarà rinnovato a scadenza e 106 quelli che l’azienda chiede di licenziare. Il braccio di ferro con i sindacati è appena iniziato a Roma, il nuovo incontro è già stato messo in calendario per il prossimo 15 giugno. Ieri al ministero delle imprese e del Made in Italy sono stati intanto svelati i dettagli del piano di r istrutturazione della multinazionale svedese dell’elettrodomestico. Un piano che sembra più una vera e propria smobilitazione. Alla fine la fabbrica di lavastoviglie di Solaro sembra essere quella che pagherà il conto meno caro, pur se salatissimo, rispetto ai 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La scure di Electrolux, a Solaro i tagli sono 217. Due reparti da chiudere

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