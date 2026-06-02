Sogno svanito delle zebre | Una una stagione da 8

A pochi giorni dalla fine della stagione, la squadra si è piazzata con un punteggio di 8 punti. La squadra non ha raggiunto la promozione e il risultato è stato deciso nelle ultime partite. La classifica finale mostra il punteggio accumulato durante tutto il campionato. La squadra ha concluso il torneo con questa posizione, senza ottenere il passaggio di categoria.

A distanza di qualche ora dalla fine dei sogni promozione - al netto del fatto che alla squadra c’è da riconoscere di essere stata in perfetto equilibrio per 172’ su 180’ -, dopo le dichiarazioni dello staff tecnico, composto da Lorenzo Fiale e Alberto Reccolani, è arrivato il momento di sentire anche quelle della dirigenza, nello specifico quelle del presidente Mario Del Pistoia e del direttore Andrea Strambi. "Per me la stagione bianconera merita comunque un otto - premette Del Pistoia -. Non abbiamo realizzato il nostro sogno, ma gli episodi nel doppio confronto contro l’Ilvamaddalena ci sono sempre stati contro finendo per fare la differenza a nostro discapito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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