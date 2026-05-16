United Rugby Championship | Benetton e Zebre si chiude una stagione anonima

Si conclude il diciottesimo e ultimo turno dello United Rugby Championship, segnando la fine di una stagione che non ha portato grandi risultati per le squadre italiane. Entrambe le formazioni, Benetton e Zebre, hanno disputato l’ultimo incontro della competizione senza ottenere vittorie significative. La stagione si è conclusa con prestazioni al di sotto delle aspettative e risultati che non hanno permesso alle squadre di avanzare in classifica. Ora si attende il momento di analizzare i dati e programmare il futuro.

Si disputa il diciottesimo e ultimo turno dello United Rugby Championship, che chiude una stagione deludente per le franchigie italiane. Benetton Rugby e Zebre Parma saluteranno infatti il campionato in Sudafrica, entrambe lontane dalla zona playoff e reduci da un’annata al di sotto delle aspettative. I biancoverdi saranno impegnati a Pretoria contro i Vodacom Bulls, mentre i ducali faranno visita agli Hollywoodbets Sharks a Durban, nell’ultima tappa della tournée africana. Per il Benetton sarà dunque l’ultimo atto della regular season, sabato 16 maggio alle ore 16 al Loftus Versfeld di Pretoria contro i Bulls, una delle formazioni più solide dell’intera competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Rugby, Benetton-Zebre 21-15: highlights

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