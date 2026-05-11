Jolo finisce il sogno Eccellenza Da matricola una stagione top

Nel match tra Jolo Calcio e Pietrasanta, la squadra di casa ha subito una sconfitta con un risultato di 1-4. La formazione di partenza comprendeva giocatori come Cuorvo, Drovandi, Menichetti A., Massaro, Ferroni, Peschi, D Agati, Medini, Tomberli, Verdi e Vannini. La partita ha segnato la fine di un percorso positivo per Jolo, che aveva iniziato la stagione con buone prestazioni.

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