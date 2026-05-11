Jolo finisce il sogno Eccellenza Da matricola una stagione top

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Jolo Calcio e Pietrasanta, la squadra di casa ha subito una sconfitta con un risultato di 1-4. La formazione di partenza comprendeva giocatori come Cuorvo, Drovandi, Menichetti A., Massaro, Ferroni, Peschi, D Agati, Medini, Tomberli, Verdi e Vannini. La partita ha segnato la fine di un percorso positivo per Jolo, che aveva iniziato la stagione con buone prestazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Jolo Calcio 1 Pietrasanta 4 JOLO: Cuorvo, Drovandi, Menichetti A., Massaro, Ferroni, Peschi, D Agati, Medini, Tomberli, Verdi, Vannini. A disp.: Giusti, Torcasso, Lupetti, Marchio, Sforzi, Borchi, Rozzi, Robi G., Lo Iacono. All.: Ambrosio PIETRASANTA: Gega, Benassi, Laucci, Granaiola, Bartoli, Laurini, Petrucci, Isola, Remedi Szabo, Tocchini. A disp.: Pucciarelli, Fioretti, Aquilante, Conti, Sodini, Sessa, Ricci, Ceciarini, Mancini. All.: Tocchini. Arbitro: Nicolò Andrea Briganti di Carrara, coadiuvato da Alessio Dennis Vedda di Firenze e Elena Tarandetti di Pontedera. Reti: 7’ Szabo, 50’ Remedi, 61’ Aquilante, 72’ Petrucci, 82’ Rozzi Note:...🔗 Leggi su Lanazione.it

jolo finisce il sogno eccellenza da matricola una stagione top
© Lanazione.it - Jolo, finisce il sogno Eccellenza. Da matricola una stagione top
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Matricola regina: Jolo corsaro in VersiliaForte dei marmi 0 Jolo calcio 1 FORTE DEI MARMI: Baldini, Credendino, Deda, Del Soldato, Zambarda, Vaira (67’ Papi) Tedeschi, Rossi, Rodriguez,...

Campionato Promozione. Jolo, grandi applausi: "Una stagione storica»PROMOZIONE "Nelle ultime due gare abbiamo fatto esordire Madeo e Cartia, due "juniores".

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web