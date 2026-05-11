Jolo finisce il sogno Eccellenza Da matricola una stagione top
Nel match tra Jolo Calcio e Pietrasanta, la squadra di casa ha subito una sconfitta con un risultato di 1-4. La formazione di partenza comprendeva giocatori come Cuorvo, Drovandi, Menichetti A., Massaro, Ferroni, Peschi, D Agati, Medini, Tomberli, Verdi e Vannini. La partita ha segnato la fine di un percorso positivo per Jolo, che aveva iniziato la stagione con buone prestazioni.
Jolo Calcio 1 Pietrasanta 4 JOLO: Cuorvo, Drovandi, Menichetti A., Massaro, Ferroni, Peschi, D Agati, Medini, Tomberli, Verdi, Vannini. A disp.: Giusti, Torcasso, Lupetti, Marchio, Sforzi, Borchi, Rozzi, Robi G., Lo Iacono. All.: Ambrosio PIETRASANTA: Gega, Benassi, Laucci, Granaiola, Bartoli, Laurini, Petrucci, Isola, Remedi Szabo, Tocchini. A disp.: Pucciarelli, Fioretti, Aquilante, Conti, Sodini, Sessa, Ricci, Ceciarini, Mancini. All.: Tocchini. Arbitro: Nicolò Andrea Briganti di Carrara, coadiuvato da Alessio Dennis Vedda di Firenze e Elena Tarandetti di Pontedera. Reti: 7’ Szabo, 50’ Remedi, 61’ Aquilante, 72’ Petrucci, 82’ Rozzi Note:...🔗 Leggi su Lanazione.it
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