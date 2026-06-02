Sogni Giallorossi | L’Inizio dell’Estate secondo Mimmo Ferretti

Nelle mattine di giugno, la città si sveglia con il rumore delle radio accese e le ombre lunghe che si allungano. L’estate è arrivata e con essa un senso di attesa che si percepisce nelle strade, tra le voci di chi si prepara a vivere una nuova stagione. Le giornate si allungano e l’aria si riempie di un’energia nuova, mentre la città si prepara a cambiare volto.

La città scalda i motori e cambia pelle. Nelle mattine di giugno, tra ombre corte e voce di radio accese, l’aria sa di attesa. È l’inizio dell’estate giallorossa raccontato con misura e ironia da Mimmo Ferretti, dove sogno e prudenza camminano insieme, passo dopo passo. Le serrande si alzano piano, Roma sbadiglia, i bar tirano su il primo caffè. Il calcio, qui, è un rumore di fondo che diventa colonna sonora. L’estate dei giallorossi non comincia mai con un botto, ma con un coro sommesso: “Che succede a Trigoria?”. Bastano un nome, un indizio, una foto sfocata. E la mente corre. C’è un dato che spiega l’umore. Allo Stadio Olimpico, nelle ultime stagioni, la media spettatori ha superato quota 60 mila. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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