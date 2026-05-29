A giugno, le temperature sono già salite fino a 35 gradi, segnando l’arrivo anticipato dell’estate. Le giornate sono caratterizzate da un’afa intensa, nonostante la stagione ufficialmente non sia ancora iniziata. Le condizioni meteorologiche hanno portato a un aumento delle temperature, creando situazioni di caldo estremo. La situazione si verifica prima dell’inizio ufficiale dell’estate, con condizioni che richiedono attenzione alle alte temperature.

G iugno, finalmente estate. O quasi. Perché sulla carta la stagione più attesa deve ancora iniziare, ma nella realtà l’afa è già arrivata eccome, con giornate che sfiorano i 30, se non addirittura i 35 gradi. E così vestirsi diventa un esercizio di equilibrio quotidiano: troppo scoperte in ufficio alle prese con l’aria condizionata, improvvisamente “sciolte” appena si mette piede in strada. Outfit di maggio 2026: 5 look facili e chic per la mezza stagione X Leggi anche › Giorno paga. 10 must-have da comprare con lo stipendio di maggio 2026 Come sopravvivere tutti i giorni in città? Puntando su capi leggeri ma intelligenti e abbinamenti strategici, accessori che fanno subito bella stagione e pezzi di tendenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - 5 look furbi per sopravvivere all'inizio dell'estate

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