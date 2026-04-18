Bagni Capo Marina la riapertura entro l' inizio dell' estate

I bagni Capo Marina in corso Italia resteranno chiusi all'inizio dell'estate, ma sono previsti interventi di riqualificazione che porteranno alla riapertura poco dopo. Questi stabilimenti, presenti da molti anni, sono stati soggetti a problemi di degrado e di abbandono. La struttura, che si trova in una zona molto frequentata, non sarà disponibile per la stagione estiva, anche se i lavori di sistemazione sono ancora in corso.

Non saranno pronti per l'inizio della stagione, ma poco dopo. Parliamo dei bagni Capo Marina in corso Italia, da anni in balia del degrado. "La riapertura dell'area avverrà nella prima metà di giugno, garantendo così la possibilità di avere una spiaggia libera accessibile per tutta la stagione".🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Conto alla rovescia per il nuovo ponte sul Marano: riapertura "blindata" entro l'estateUna sala gremita e un dialogo serrato sui temi caldi del territorio hanno caratterizzato il terzo appuntamento di “Riccione cambia – Costruiamola... Marina di Pisa, secondo lotto anti-mareggiate: la Regione punta alla gara entro l’estatePisa, 28 marzo 2026 - Novità in vista sui lavori per la difesa della costa a Marina di Pisa: la Regione sarebbe orientata a portare a gara entro... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bagni Capo Marina, la riapertura entro l'inizio dell'estate; Genova, Bagni Capo Marina apriranno nella prima metà di giugno; Bagni Capo Marina, assessore Patrone: Riapertura nella prima metà di giugno; Capo Marina nel degrado, ma il Comune di Genova promette: Spazio libero e inclusivo, riaprirà. Bagni Capo Marina, assessore Patrone: Riapertura nella prima metà di giugnoL’amministrazione conferma l’impegno preso ed entro quella data saranno garantiti sia gli interventi necessari per la messa in sicurezza, sia i servizi essenziali ... lavocedigenova.it Capo Marina nel degrado, ma il Comune di Genova promette: Spazio libero e inclusivo, riapriràIn abbandono anche i campi sportivi su sabbia. L’assessore Patrone: Presto interventi sull’arenile ... ilsecoloxix.it Bagni Capo Marina, assessore Patrone: "Riapertura nella prima metà di giugno" x.com Genova, Bagni Capo Marina apriranno nella prima metà di giugno facebook