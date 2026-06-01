Una studentessa di 20 anni, in Portogallo per un programma Erasmus, è deceduta durante una telefonata con la zia. La giovane si trovava all’estero per un semestre di studio universitario, quando ha accusato un malore e si è sentita male. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non sono riusciti a salvarla. Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso. La famiglia si trova ora in attesa di ulteriori accertamenti.

La studentessa di Palermo si trovava in Portogallo per un periodo di studio universitario. Doveva essere una delle esperienze più importanti della sua vita universitaria, un semestre di studio all’estero tra nuove amicizie, lezioni e progetti per il futuro. Invece il sogno Erasmus di Sofia Barillà si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto due Paesi. La studentessa palermitana, che aveva appena compiuto 20 anni, è morta improvvisamente in Portogallo, nella città di Caldas da Rainha, dove si era trasferita per frequentare un periodo di studi universitari all’estero. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava nel suo appartamento quando avrebbe accusato un malore improvviso mentre era al telefono con una zia rimasta in Sicilia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sofia Barillà muore a 20 anni durante l’Erasmus, il malore mentre era al telefono con la zia: aperta un’indagine

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