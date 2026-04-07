Zendaya ha pubblicato su Instagram alcuni video dal set di The Drama, il suo nuovo progetto. Tra le clip condivise, si vede anche l’attore Robert Pattinson, che è stato notato dai fan mentre si trovava sul set. I video stanno facendo molto parlare online, attirando l’attenzione di chi segue le riprese e la produzione dello spettacolo. La scena ha suscitato grande curiosità tra gli spettatori, grazie anche alla presenza dei due attori.

Zendaya ha recentemente sorpreso i suoi fan condividendo sul suo profilo Instagram una serie di contenuti esclusivi dal dietro le quinte di The Drama, il suo nuovo attesissimo progetto. Tra i vari scatti e clip che mostrano l’atmosfera sul set, spiccano alcuni momenti di estrema vulnerabilità e simpatia, come un video di Robert Pattinson che si concede un pisolino tra una ripresa e l’altra. Questi post hanno immediatamente fatto il giro del web, offrendo uno sguardo intimo e “ umano ” sul legame che si è creato tra i due protagonisti durante la lavorazione del film. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rob’s Footsteps (@robsfootsteps) Il film, diretto da Kristoffer Borgli e prodotto da A24, è attualmente nelle sale cinematografiche e sta facendo molto parlare di sé per la sua trama audace e provocatoria. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Robert Pattinson “beccato” da Zendaya: il video sul set di The Drama che sta facendo impazzire il web

The Drama, Robert Pattinson e Zendaya fanno impazzire Roma: i vip presentiRobert Pattinson e Zendaya sono a Roma per promuovere il nuovo film di cui sono protagonisti, The Drama.

The Drama, 10 sul film con Zendaya e Robert PattinsonThe Drama racconta la storia di Emma Harwood e Charlie Thompson, una coppia brillante e molto affiatata.

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