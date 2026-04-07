Robert Pattinson beccato da Zendaya | il video sul set di The Drama che sta facendo impazzire il web
Zendaya ha pubblicato su Instagram alcuni video dal set di The Drama, il suo nuovo progetto. Tra le clip condivise, si vede anche l’attore Robert Pattinson, che è stato notato dai fan mentre si trovava sul set. I video stanno facendo molto parlare online, attirando l’attenzione di chi segue le riprese e la produzione dello spettacolo. La scena ha suscitato grande curiosità tra gli spettatori, grazie anche alla presenza dei due attori.
Zendaya ha recentemente sorpreso i suoi fan condividendo sul suo profilo Instagram una serie di contenuti esclusivi dal dietro le quinte di The Drama, il suo nuovo attesissimo progetto. Tra i vari scatti e clip che mostrano l’atmosfera sul set, spiccano alcuni momenti di estrema vulnerabilità e simpatia, come un video di Robert Pattinson che si concede un pisolino tra una ripresa e l’altra. Questi post hanno immediatamente fatto il giro del web, offrendo uno sguardo intimo e “ umano ” sul legame che si è creato tra i due protagonisti durante la lavorazione del film. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rob’s Footsteps (@robsfootsteps) Il film, diretto da Kristoffer Borgli e prodotto da A24, è attualmente nelle sale cinematografiche e sta facendo molto parlare di sé per la sua trama audace e provocatoria. 🔗 Leggi su Screenworld.it
The Drama, Robert Pattinson e Zendaya fanno impazzire Roma: i vip presentiRobert Pattinson e Zendaya sono a Roma per promuovere il nuovo film di cui sono protagonisti, The Drama.
The Drama, 10 sul film con Zendaya e Robert PattinsonThe Drama racconta la storia di Emma Harwood e Charlie Thompson, una coppia brillante e molto affiatata.
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