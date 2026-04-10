A distanza di 50 anni i carabinieri del nucleo TPC di Torino ritrovano un' opera d' arte rubata grazie all' intelligenza artificiale

Dopo 54 anni, i carabinieri del nucleo TPC di Torino sono riusciti a recuperare un dipinto rubato durante un furto avvenuto nel giugno del 1972 alla Galleria d'Arte Moderna “Carlo Rizzarda” di Feltre. La scoperta è avvenuta grazie all’impiego di strumenti di intelligenza artificiale, che hanno facilitato il rintraccio dell’opera d’arte scomparsa. Il dipinto, considerato di valore, era rimasto irreperibile per tutto questo tempo.

Era giugno del 1972, 54 anni fa e, per tutto questo tempo, nessuno era mai riuscito a rintracciare uno dei tanti dipinti di valore, spariti durante un furto commesso a danno della Galleria d'Arte Moderna “Carlo Rizzarda”, a Feltre, in provincia di Belluno. Un danno importante tale che, per 29. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ‘Madonna con bambino’ rubata nel 1977 e ritrovata dopo 49 anni grazie all’Intelligenza artificialeLa statua lignea di una Madonna con bambino era stata rubata il 10 marzo 1977 dal castello di Monselice nel Padovano. Opera d'arte rubata a Monselice 49 anni fa, rinvenuta nella bergamascaI carabinieri del nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia, in collaborazione con i colleghi del nucleo di Monza e con il... Argomenti più discussi: Artemis II, verso la Luna con Leonardo; Caro gas e carburanti, sulle scuole incombe l’incubo della Dad: Ma non è la soluzione; Avvocato e commercialista litigano per lo studio, processo a Torino: fuma dentro, danneggia il pavimento, non paga la tassa rifiuti; Infarto: l’Italia salva i cuori nell’emergenza, ma li perde dopo le dimissioni. Se è vero che tre indizi fanno una prova, Torino continua a raccoglierne ben di più sul futuro delle Nitto ATP Finals sotto la Mole. E tutto va nella direzione di ospitarle qui, oltre all’edizione 2026 per cui mercoledì sera c’è stata un’ultima riunione di allineamento - facebook.com facebook LIVE! #DAversa presenta #TorinoVerona La presentazione di #TorinoVerona, le parole del tecnico granata #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo x.com