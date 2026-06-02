Il Brillo Parlante torna a giugno con musica e street food dopo sette anni di inattività. Le date esatte dell’evento sono state comunicate, ma non sono state specificate nel testo. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti nel ripristino del progetto. La manifestazione è prevista per il mese di giugno, con appuntamenti dedicati a musica e cibo di strada. Restano da chiarire le date precise e i nomi delle persone o delle organizzazioni che hanno contribuito alla ripresa.

? Domande chiave Quali sono le date esatte per non perdere gli appuntamenti?. Chi ha lavorato per far ripartire il progetto dopo sette anni?. Come cambieranno i giardini pubblici durante queste serate estive?. Cosa permetterà a questo evento di diventare un punto di riferimento?.? In Breve Eventi previsti nei giorni 12, 13, 14, 19 e 20 giugno.. Manifestazione sospesa per sette anni tra pandemia e inattività.. Programma include musica dal vivo, dj set, street food e birra.. Obiettivo riattivazione sociale nei giardini pubblici di Sismano, Avigliano Umbro.. Il Brillo Parlante riparte a Sismano: musica e convivialità ai giardini pubblici. Dopo... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sismano, riparte Il Brillo Parlante: musica e street food a giugno

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