Sisma da 6,2 | scossa profonda tra Calabria e Napoli panico in Italia

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di terremoto di magnitudo 6,2 è stata avvertita tra Calabria e Napoli, causando paura tra i residenti. La scossa, con una profondità di circa 250 km, è stata sentita anche in Vaticano e in Grecia. Non sono state riportate vittime o danni significativi. La terra ha tremato alle prime ore del mattino, con molte persone che sono scese in strada per la paura.

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? Domande chiave Perché la scossa è stata percepita fino in Vaticano e in Grecia?. Come ha fatto un sisma a 250 km di profondità a scuotere Napoli?. Cosa distingue questo terremoto dal bradisismo dei Campi Flegrei?. Dove si è verificato esattamente l'epicentro del movimento tellurico?.? In Breve Sisma avvenuto il 2 giugno poco dopo la mezzanotte. Epicentro individuato al largo di Amantea, provincia di Cosenza. Profondità del movimento tellurico pari a 250 chilometri. Scosse avvertite in Albania, Grecia, Sicilia e Città del Vaticano. Una scossa di magnitudo 6,2 ha svegliato Napoli e le province limitrofe poco dopo la mezzanotte di questo 2 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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