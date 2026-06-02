Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata nel Cosentino, con epicentro individuato vicino alla costa. La terra ha tremato anche in alcune zone della Sicilia e a Palermo. La scossa è stata percepita chiaramente in diverse località tra Calabria e Sicilia. Non sono stati segnalati danni gravi o feriti. La Protezione Civile sta monitorando la situazione e raccoglie eventuali segnalazioni di danni o conseguenze.

? Punti chiave Dove si è verificato esattamente l'epicentro della scossa?. Perché l'energia del sisma è arrivata fino a Palermo?. Come ha influito la profondità di 250 km sulla propagazione?. Quali sono i rischi per l'integrità degli edifici colpiti?.? In Breve Evento avvenuto alle 00:12 della notte tra 1 e 2 giugno.. Epicentro a 41 km a ovest di Cosenza con profondità di 250 km.. Percezione costante in Sicilia con segnalazioni giunte fino a Palermo.. Nessun danno a persone o strutture edilizie secondo i primi rilievi.. Sisma di magnitudo 6.2 nel Cosentino: scossa percepita in tutto il Sud. Un forte terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito la Calabria alle ore 00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma da 6.2 nel Cosentino: scossa percepita tra Calabria e Sicilia

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Palermo: forte scossa di terremoto tra Calabria e Sicilia

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