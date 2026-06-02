Terremoto 6.2 in Calabria avvertito in tutto il Sud Italia da Palemo a Bari Epicentro in mare nel Cosentino

Notizia in breve

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è avvenuta alle 00:12 del 2 giugno 2026, con epicentro nel mare al largo della Costa Calabra nord-occidentale. Il sisma è stato avvertito in tutto il Sud Italia, da Palermo a Bari. L'evento è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non sono stati ancora forniti dettagli sulla eventuale intensità dei danni o sulle misure di emergenza adottate.