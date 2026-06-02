Sisma da 6.2 in Calabria | la scossa scuote anche il Brindisino

Notizia in breve

Una scossa di magnitudo 6.2 ha colpito la Calabria, con epicentro in una zona a circa 250 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita anche nel Brindisino, a circa 150 chilometri di distanza, dove si sono registrati lievi tremori e alcune persone hanno sentito il terremoto. La profondità elevata ha ridotto l’intensità percepita in superficie, ma ha comunque provocato timori tra la popolazione. Non sono stati segnalati danni o feriti.