Sisma da 6.2 in Calabria | la scossa scuote anche il Brindisino
Una scossa di magnitudo 6.2 ha colpito la Calabria, con epicentro in una zona a circa 250 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita anche nel Brindisino, a circa 150 chilometri di distanza, dove si sono registrati lievi tremori e alcune persone hanno sentito il terremoto. La profondità elevata ha ridotto l’intensità percepita in superficie, ma ha comunque provocato timori tra la popolazione. Non sono stati segnalati danni o feriti.
? Punti chiave Come ha fatto una scossa calabrese a scuotere il Brindisino?. Perché la profondità di 250 chilometri ha influenzato la percezione?. Quali danni strutturali potrebbero essersi verificati nelle nostre case?. Cosa dicono i rilievi tecnici sulle infrastrutture del territorio?.? In Breve Evento avvenuto alle ore 00.12 di martedì 2 giugno.. Epicentro localizzato a 250 chilometri di profondità vicino Cosenza.. Nessuna segnalazione di danni o feriti ai Vigili del Fuoco di Brindisi.. Vibrazioni percepite nel territorio del Brindisino per trasmissione d'onda sismica.. Un forte terremoto di magnitudo 6.2 scuote la costa della Calabria e si avverte in provincia di Brindisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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