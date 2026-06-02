Un terremoto di magnitudo 6.2 si è verificato al largo di Paola, nel Sud Italia, causando scosse violente nella regione. La profondità dell’evento ha impedito danni maggiori alle aree vicine. Le onde sismiche sono state avvertite anche a Roma e Catania, dove alcune persone hanno percepito le vibrazioni. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e conducendo verifiche sulla stabilità degli edifici più vulnerabili.

? Domande chiave Perché la profondità del sisma ha evitato una catastrofe umanitaria?. Come ha fatto l'energia a raggiungere Roma e Catania?. Cosa sta spingendo la placca della Tetide verso il mantello?. Quali precedenti storici confermano la natura di questo evento?.? In Breve Ipocentro localizzato a 247.1 chilometri di profondità sotto il fondale marino.. Sisma causato dalla subduzione della litosfera ionica lungo il piano di Benioff.. Eventi storici simili registrati nel 1938 e nel 1954 con magnitudo superiori a 7.0.. Scossa avvenuta alle ore 00:12 della notte del 2 giugno 2026.. Terremoto di magnitudo 6.2 al largo di Paola: scosse violente colpiscono la Calabria e il Sud Italia nella notte del 2 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma da 6.2 al largo di Paola: scosse violente scuotono il Sud

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