Lunedì 27 aprile alle 11:46 si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 tra Afghanistan e Tagikistan. Le vibrazioni sono state percepite anche a Islamabad e nelle province del Khyber Pakhtunkhwa, in Pakistan. L'evento sismico ha coinvolto una vasta area tra i due paesi, senza al momento segnalazioni di danni o feriti. Le autorità monitorano la situazione e stanno valutando eventuali conseguenze.

? Cosa sapere Sisma di magnitudo 5.7 tra Afghanistan e Tagikistan lunedì 27 aprile alle 11:46.. Le vibrazioni hanno raggiunto Islamabad e le province pakistane del Khyber Pakhtunkhwa.. Un sisma di magnitudo 5.7 ha scosso alle 11:46 del lunedì 27 aprile 2026 il confine tra Afghanistan e Tagikistan, propagando vibrazioni fino a Islamabad e nelle province pakistane del Khyber Pakhtunkhwa. L’evento sismico, localizzato nell’area di contatto tra le due nazioni, ha registrato una profondità di circa 105 chilometri secondo i rilievi dello United States Geological Survey, mentre il Dipartimento meteorologico pakistano ha indicato un valore di magnitudo pari a 5.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma da 5.7 tra Afghanistan e Tagikistan: scosse fino in Pakistan

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