Una scossa di magnitudo 5.6 è stata registrata tra Amantea e il Mar Mediterraneo durante la notte, senza segnalazioni di danni. La perturbazione è stata avvertita in alcuni paesi del Mediterraneo e ha provocato una lieve propagazione dell’energia sismica fino alla Città del Vaticano. Non sono stati segnalati danni o episodi di panico legati all’evento sismico. La richiesta di verifiche sui danni è in corso, mentre le autorità monitorano la situazione.

? Domande chiave Quali paesi del Mediterraneo hanno avvertito la scossa dopo l'Italia?. Come si è propagata l'energia sismica fino alla Città del Vaticano?. Dove sono state effettuate le prime verifiche sui danni strutturali?. Perché la scossa ha raggiunto territori così distanti dall'epicentro?.? In Breve Evento registrato alle ore 00.13 di martedì 2 giugno 2026. Epicentro situato a 30 km dalla città di Amantea. Percepito in Croazia, Grecia, Malta, Montenegro, Albania e Città del Vaticano. Scossa avvertita anche a Matera senza danni a persone o strutture. Una scossa di magnitudo 5.6 scuote il Sud Italia alle ore 00.13 di martedì 2 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma da 5.6 tra Amantea e il Mediterraneo: scossa notturna senza danni

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