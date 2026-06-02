Nel video si osserva chiaramente la differenza tra le onde P e le onde S durante il terremoto nel Tirreno. Le onde P si distinguono per essere più rapide e compaiono prima, mentre le onde S arrivano con un ritardo e sono più intense. L'intervallo di 25 secondi tra le scosse indica il tempo tra le prime onde e le successive, evidenziando la sequenza delle onde sismiche.

? Punti chiave Come si distinguono le onde P dalle onde S nel video?. Perché l'intervallo tra le scosse è stato di ben 25 secondi?. Cosa cambia tra un sisma profondo e uno superficiale dell'Appennino?. Dove si è verificata esattamente la frattura sotto il Mar Tirreno?.? In Breve Intervallo tra onde P e S di 25 secondi registrato a Gizzeria. Profondità ipocentrale di 250 km distingue l'evento dai sismi appenninici. Registrazione video di Antonio Rotta documenta la dinamica delle onde sismiche. Distanza di 38 km tra la stazione GIZZ e l'epicentro del sisma. Sisma di magnitudo 6.2 nel Mar Tirreno: la Calabria scossa dalla profondità dell’evento. Un forte terremoto di magnitudo ML 6. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma 6.2 nel Tirreno: il video rivela la danza delle onde sismiche

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