Sisma 2012 | chiesto ai condomini il reso di 3 milioni di euro

Notizia in breve

I condomini devono restituire circa 3 milioni di euro relativi a lavori di ricostruzione iniziati dopo il terremoto del 2012 ma mai completati. La richiesta riguarda fondi che sarebbero stati utilizzati per interventi non conclusi o non realizzati, e si sta verificando chi debba assumersi la responsabilità per questi ritardi. La gestione commissariale è coinvolta, e si stanno chiarendo le responsabilità sui pagamenti e sui lavori ancora da completare.