Sisma 2012 | chiesto ai condomini il reso di 3 milioni di euro
I condomini devono restituire circa 3 milioni di euro relativi a lavori di ricostruzione iniziati dopo il terremoto del 2012 ma mai completati. La richiesta riguarda fondi che sarebbero stati utilizzati per interventi non conclusi o non realizzati, e si sta verificando chi debba assumersi la responsabilità per questi ritardi. La gestione commissariale è coinvolta, e si stanno chiarendo le responsabilità sui pagamenti e sui lavori ancora da completare.
? Punti chiave Perché i condomini devono restituire fondi per lavori mai terminati?. Chi deve pagare per i ritardi della gestione commissariale?. Come influirà il ritorno della Regione sulla gestione dei cantieri?. Quali sono i criteri per sbloccare i cento interventi mancanti?.? In Breve Lavori incompiuti nel condominio Gianluigi a Poggio Rusco dopo il sisma del 29 maggio 2012. Gestione della ricostruzione tornata alla Regione per circa 100 interventi ancora mancanti. Interrogazione presentata dal consigliere Carra alla Giunta regionale presieduta da Fontana. Rischio gravame economico per le famiglie coinvolte nel processo di ricostruzione post-sisma. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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