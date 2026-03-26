inagibile dal sisma del 2012 il teatro risorge

Dopo essere rimasto chiuso dal terremoto del 2012, il teatro comunale torna ad essere fruibile. Sabato 18 e domenica 19 aprile si svolgeranno una serie di eventi per celebrare la riapertura, a seguito di interventi di restauro e consolidamento dell'edificio. Il fine è offrire nuovamente uno spazio culturale aperto alla comunità.

La rinascita del teatro comunale. Sabato 18 e domenica 19 aprile riapre dopo un lungo lavoro di restauro e consolidamento strutturale con un weekend ricco di iniziative dedicate ai cittadini. Era chiuso al pubblico dal 20 maggio del 2012, dopo la prima scossa di terremoto. "Per Crevalcore – dice il sindaco Marco Martelli – questo teatro non rappresenta solamente il luogo della cultura, dell’arte, dello spettacolo, della convivialità, rappresenta molto di più. All’indomani del 20 maggio 2012, quando parte dei nostri edifici pubblici, compreso questo teatro, risultava già inagibile, quando i cittadini avevano bisogno di sapere, di avere... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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