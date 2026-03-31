Il tesoro di Foggia dimenticato | è il patrimonio mai chiesto ai privati che vale milioni di euro

Nel territorio di Foggia sono stati individuati numerosi beni immobili e strutture di proprietà pubblica che non sono mai stati richiesti ai privati. Tra questi ci sono parchi di grandi dimensioni, decine di appartamenti, un centro per anziani, impianti sportivi, un centro socioculturale e 600 metri quadrati destinati a uso commerciale. Questi beni hanno un valore complessivo stimato in milioni di euro.

La lunga lista degli immobili mai acquisiti dal Comune di Foggia. Nessuno, finora, è andato a prenderseli. Sono diversi milioni di euro che mancano all’appello nell’inventario dei beni del Comune di Foggia. L’ente non è mai passato a riscuotere, non ha battuto cassa. Eppure, si trattava di obbligazioni vincolanti per i privati con i quali aveva stipulato convenzioni urbanistiche e accordi di programma. I soldi per la mafia dietro l'imboscata al commerciante: l'ordine di sparare in videochiamata per un orologio da 160mila euro . 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Libretto di risparmio dimenticato, c’erano 1.000 lire: oggi vale un tesoroIn provincia di Lecco un uomo ha ritrovato, dopo 63 anni, un libretto di risparmio aperto dai suoi genitori nel 1963. Leggi anche: Oro nascosto in Italia, il tesoretto dei privati vale fino a 209 miliardi di euro Una selezione di notizie su Il tesoro di Foggia dimenticato è il... Discussioni sull' argomento Wwf denuncia la deriva 'politocentrica' della nuova Consulta: Regolamento anti-democratico - FoggiaToday; In Puglia c’è un magico borgo di pietra che sembra uscito da una fiaba: ecco il tesoro nascosto da scoprire; Gli scatti di Rimini: l’archivio Bove alla Gambalunga; Consulta Ambiente, il WWF: Arriva con due anni di ritardo, occasione persa sul verde. Il tesoro di Foggia dimenticato: è il patrimonio mai chiesto ai privati che vale milioni di euroLa lunga lista degli immobili mai acquisiti dal Comune di Foggia. Nessuno, finora, è andato a prenderseli. Sono diversi milioni di euro che mancano all’appello nell’inventario dei beni del Comune di F ... foggiatoday.it SERIE C | Corsa salvezza, dipende tutto…dal Foggia: rossoneri di nuovo padroni del proprio destino. E ora che Pazienza ha trovato la quadra, l’impresa è possibile #foggia #sport - facebook.com facebook Oggi, #31marzo 1932, nasce il linguista ed ex ministro Tullio De Mauro: originario di #Foggia . #AccaddeOggi . x.com