Dalglish ha il cancro la conferma dell’ex attaccante del Liverpool

Kenny Dalglish ha annunciato di avere il cancro. L’ex attaccante del Liverpool e del Celtic ha confermato ufficialmente la diagnosi oggi, 2 giugno, dopo che nei giorni precedenti era trapelata una comunicazione sui suoi profili social. La notizia è stata resa nota dallo stesso ex calciatore, che ha condiviso la sua condizione con i follower.

(Adnkronos) – Kenny Dalglish ha il cancro. Oggi, martedì 2 giugno, l'ex calciatore di Liverpool e Celtic ha confermato la notizia lasciata trapelare per sbaglio sui suoi profili social nei giorni scorsi. "Come anticipato involontariamente da un mio post sui social media, sono attualmente sottoposto a cure per il cancro", ha scritto Dalglish in un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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