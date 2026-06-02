Sinner sali a bordo con noi | l’invito speciale di Luna Rossa verso la Coppa America di Napoli

L’invito di Luna Rossa al tennista Jannik Sinner si fa concreto con un messaggio pubblico: “Sali a bordo con noi”. La squadra italiana, impegnata nella preparazione per la prossima Coppa America, ha invitato il campione a partecipare, sottolineando che c’è molto da imparare da lui. Max Sirena, responsabile della squadra, ha espresso che Sinner è sempre il benvenuto.

Max Sirena rilancia la sfida alla conquista dell’America’s Cup e chiama il numero uno del tennis mondiale: “Jannik è sempre il benvenuto, c’è molto da imparare da una persona come lui”. Intanto Luna Rossa guarda all’appuntamento del 2027 nel Golfo di Napoli. Luna Rossa guarda con ambizione alla prossima America’s Cup e lo fa con un obiettivo chiaro: portare finalmente il trofeo in Italia. A ribadirlo è stato Max Sirena, team director e skipper del team italiano, intervenuto nel corso della trasmissione “La Politica nel Pallone” su Rai Gr Parlamento. Per Sirena la sfida va oltre il semplice aspetto sportivo e rappresenta un’occasione per valorizzare le eccellenze del Paese. 🔗 Leggi su Sportface.it

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