America' s Cup a Cagliari si accende la sfida verso Napoli Luna Rossa carica | Vogliamo il Trofeo
A Cagliari si è svolta la prima regata preliminare della 38ª Louis Vuitton America’s Cup, segnando l’inizio ufficiale della corsa verso Napoli 2027. La competizione ha visto le imbarcazioni sfidarsi in mare, con Luna Rossa che ha espresso chiaramente l’obiettivo di conquistare il Trofeo. La regata ha coinvolto diverse squadre che si sono confrontate in condizioni di mare variabili, dando il via a una serie di sfide che proseguiranno nelle prossime settimane.
La strada verso Napoli 2027 è ufficialmente iniziata. A Cagliari prende forma il primo atto della 38a Louis Vuitton America’s Cup con la regata preliminare che inaugura il nuovo ciclo destinato a culminare proprio nel golfo partenopeo tra due anni. In Sardegna si ritrovano defender e challenger della vela mondiale per il primo confronto diretto in acqua, mentre cresce già l’attesa per quella che sarà la grande sfida napoletana. Sul palco della presentazione ufficiale, accanto ai trofei dell’America’s Cup e della Louis Vuitton Cup, si respira già l’atmosfera della futura edizione napoletana. Team, skipper e organizzatori guardano infatti il Golfo di Napoli come al centro del prossimo ciclo della Coppa America, con il capoluogo campano pronto a diventare il cuore mondiale della vela nel 2027. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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