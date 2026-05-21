America' s Cup a Cagliari si accende la sfida verso Napoli Luna Rossa carica | Vogliamo il Trofeo

A Cagliari si è svolta la prima regata preliminare della 38ª Louis Vuitton America’s Cup, segnando l’inizio ufficiale della corsa verso Napoli 2027. La competizione ha visto le imbarcazioni sfidarsi in mare, con Luna Rossa che ha espresso chiaramente l’obiettivo di conquistare il Trofeo. La regata ha coinvolto diverse squadre che si sono confrontate in condizioni di mare variabili, dando il via a una serie di sfide che proseguiranno nelle prossime settimane.

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