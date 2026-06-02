Sinner Mouratoglu lo boccia | Non sa soffrire come Alcaraz

Patrick Mouratoglu ha criticato Jannik Sinner, affermando che non possiede la capacità di soffrire come il campione in carica. Sinner è stato eliminato in un torneo recente, mentre Mouratoglu ha commentato che il suo stile di gioco e la resistenza mentale sono ancora distanti da quelli di Alcaraz. La dichiarazione si aggiunge a un confronto tra i due tennisti, evidenziando differenze nelle caratteristiche di gioco e nella tenuta psicologica.

(Adnkronos) – Patrick Mouratoglu 'boccia' Jannik Sinner. Il tennista azzurro è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026, cedendo a Cerundolo in cinque set dopo aver accusato un colpo di calore che gli ha provocato una sensazione di vomito e un accenno di crampi, confermando le sue difficoltà a giocare in condizioni più. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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