Le recenti eliminazioni di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno attirato l’attenzione sullo stato di forma dei due tennisti, che occupano le prime posizioni del ranking mondiale. Un commento di un allenatore ha evidenziato un suo sospetto riguardo al giocatore spagnolo, affermando di percepirlo annoiato durante le partite. La questione sulla pressione e sullo stato mentale dei tennisti resta al centro del discorso.

Le recenti sconfitte di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno riacceso il dibattito sulla pressione che accompagna i primi due giocatori del ranking mondiale. Se l’azzurro ha incassato i ko contro Djokovic agli Australian Open e contro Mensik a Doha senza particolari reazioni, lo spagnolo ha mostrato un volto diverso dopo le battute d’arresto contro Medvedev a Indian Wells e Korda a Miami, lasciando emergere nervosismo e insofferenza. Proprio l’atteggiamento di Alcaraz è finito al centro delle riflessioni di Patrick Mouratoglou, uno dei tecnici più ascoltati del circuito internazionale. L’allenatore francese sostiene di aver colto segnali evidenti già prima dell’eliminazione in Florida, osservando il match contro Fonseca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Carlos Alcaraz, il pesante sospetto di Mouratoglu: "È annoiato. La mia sensazione..."

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