Lo sa fare anche Sinner! Replica il colpo impossibile di Alcaraz tre giorni dopo

Tre giorni dopo, Sinner ha replicato un colpo impressionante di Alcaraz, eseguendo un lob di rovescio al volo che ha lasciato senza parole. L'azione ha visto l'avversario chiamato a rete rispondere con una smorzata, ma il giocatore italiano ha risposto con una sensibilità estrema, riuscendo a beffarlo con una giocata difficile e spettacolare.

Un lob di rovescio al volo per beffare l'avversario chiamato a rete con una smorzata: serve una sensibilità pazzesca per eseguire una giocata del genere. Una sensibilità da numero uno. Non a caso a Indian Wells ci sono riusciti, a tre giorni di distanza l'uno dall'altro, prima Carlos Alcaraz (contro Ruud), poi Jannik Sinner (contro Zverev). La finale del torneo californiano, però, non sarà tra i due, ma tra l'italiano e Daniil Medvedev, che ha battuto in semifinale lo spagnolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lo sa fare anche Sinner! Replica il colpo impossibile di Alcaraz tre giorni dopo Articoli correlati Leggi anche: Dopo Alcaraz anche Sinner deve togliersi il bracciale: ecco per quale motivo Tennis, Medvedev su Alcaraz e Sinner: “Impossibile raggiungere il loro livello, serve affrontarli tante volte”Se c’è un giocatore che ha sofferto più di altri il dominio di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner negli ultimi due anni, non si può non pensare a Daniil... Approfondimenti e contenuti su Lo sa fare anche Sinner Replica il... Temi più discussi: Indian Wells, Norrie e l'aneddoto sugli allenamenti 'infiniti' con Sinner: Mi ha fatto cancellare gli impegni; Sinner spazza via anche Tien: facile vittoria in due set, è in semifinale a Indian Wells; Indian Wells, Sinner ko al primo turno nel doppio in coppia con Opelka; Da Sinner a Fontana, nel laboratorio Nike lo sport diventa tech. Sinner a Indian Wells, Bergs lo fa disperare e i fan lo attaccano: nel mirino la nuova Porsche di JannikSinner a Indian Wells, primi allenamenti per Jannik sul cemento californiano. Bergs lo fa disperare e i fan lo attaccano: nel mirino la Porsche nuova di zecca. sport.virgilio.it Sinner spiega: Ecco qual è stata la chiave per la vittoria. Poi loda Fonseca: Gioca senza paura?e?X?n2?V]7??n?t?GR??U)u0002?'?e?TY6?ò??;]???&w??2?0M????l??? (?'??9X?n?? ???vUX'???L?uu0018uY??\?u?u0004Bu0013)??tu0015?J?????8?ru001769?Q.eU?u?u00188??? ??q1???ñ??*?]?]u000f??a??n?9?qu000e?.??u00 ... tuttosport.com Era il 2024. L'IA ancora non spopolava e noi commentavamo insieme a tanti di voi l'incredibile finale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Jannik era il giovane amato da tutti, l'invidia del vincente ancora non era presente e Medvedev ini facebook Jannik Sinner nella storia Per la prima volta un italiano raggiunge la finale del Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurro sogna un altro titolo sul cemento, che lo farebbe entrare in un club esclusivo con Federer e Djokovic. #Sinner #IndianWells x.com