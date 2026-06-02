Sinner McEnroe | Superman è stato colpito da kryptonite ma vincerà Wimbledon

Jannik Sinner ha subito un infortunio al polso durante il torneo di Queen’s. John McEnroe ha commentato che, nonostante il problema, il tennista italiano vincerà Wimbledon nel 2026. Sinner si è ritirato dal torneo a causa del dolore al polso e ha annunciato di aver iniziato un percorso di riabilitazione. L’incidente ha scosso le sue prestazioni nelle ultime settimane, ma McEnroe resta convinto delle sue capacità future.

(Adnkronos) – Jannik Sinner vincerà Wimbledon 2026, parola di John McEnroe. L'ex tennista americano ha commentato non solo l'eliminazione dell'azzurro dal Roland Garros, arrivata al secondo turno per un colpo di calore, ma anche l'exploit di Berrettini, Cobolli e Arnaldi, tutti ai quarti di finale dello Slam di Parigi. "Non mi sarei aspettato che gli italiani. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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