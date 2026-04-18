Jannik Sinner ridimensionato da McEnroe | Quello che non ha

Il confronto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner continua a suscitare discussioni tra gli appassionati di tennis. Recentemente, Patrick McEnroe, ex tennista e fratello di un noto ex giocatore statunitense, ha commentato le prestazioni di Sinner, mettendo in dubbio alcune sue qualità. La sua analisi ha riacceso il dibattito sulla crescita e le capacità del giovane italiano nel circuito internazionale.

Il dibattito tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è sempre acceso. Nel frattempo Patrick McEnroe, fratello di John ed ex tennista americano, è tornato ad accenderlo. Intervenuto allo Spout Podcast, ha elogiato entrambi, ma ha speso parole particolarmente forti per lo spagnolo, definendolo un talento unico nel suo genere: “Alcaraz bisogna metterlo in cima alla lista, ora ha decisamente più Slam di Sinner — ha spiegato — Il modo in cui gioca è con una gioia incredibile, con una varietà di colpi straordinaria. Fa colpi che non pensavamo nemmeno fossero possibili, e li fa con continuità”. Insomma, parole che ridimensionano Sinner ed esaltano il.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner ridimensionato da McEnroe: "Quello che non ha" Notizie correlate Jannik Sinner: “Bisogna accettare che gli altri possano giocare meglio, mi concentro su quello che posso controllare”Una partita più complicata di quanto ci si potesse aspettare, ma Jannik Sinner l’ha portata a casa. Jannik Sinner in finale a Monte Carlo, Zverev annichilito: “Ho fatto quello che volevo”Jannik Sinner è semplicemente devastante: annienta Alexander Zverev in due set (6-1, 6-4) e vola in finale al Masters 1000 di Monte-Carlo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Jannik Sinner a Montecarlo è tornato dove deve stare; ? Jannik Sinner, i prossimi incontri di tennis, calendario match, ranking ATP, curiosità; Sinner-Alcaraz: alle 15 la finale a Montecarlo, in palio il numero 1 al mondo. Diretta anche in chiaro; Quando gioca Sinner? Orario e dove vedere la semifinale contro Zverev a Monte Carlo. Sinner, retroscena da n° 1: l'accordo con Laila, il malanno di mamma Siglinde e la dieta del mago di DjokovicSinner, retroscena da numero 1: l'accordo con Laila sui social, il malanno di mamma Siglinde prima della finale e la dieta di Cannillo, il mago di Djokovic. sport.virgilio.it Jannik Sinner è tornato dove deve stareCon la vittoria del primo Masters 1000 su terra rossa, a Montecarlo, Jannik neo numero 1 si prepara a trionfare nel torneo di casa? gqitalia.it Con il forfait di Alcaraz a Madrid Jannik Sinner è sicuro di restare numero uno del mondo fino agli Internazionali BNL d'Italia 1 x.com A margine della presentazione di “Banca Generali un Campione per Amico”, Adriano Panatta ha parlato delle possibilità di Jannik Sinner di vincere sia gli Internazionali BNL d’Italia che il Roland Garros #SpazioTennis #tennis #Sinner #Panatta - facebook.com facebook