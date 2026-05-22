Mancano poche settimane all'inizio del Roland Garros 2026, il secondo torneo del Grande Slam che si svolge sulla terra rossa di Parigi. Tra i protagonisti più attesi c’è un giovane tennista italiano, considerato tra i favoriti, ma che dovrà affrontare molte sfide. Un ex campione ha commentato pubblicamente sulla sua possibile vittoria, sottolineando che, pur essendo il favorito, troverà molte difficoltà. L’evento si annuncia ricco di sfide e di pretendenti pronti a sorprendere.

Siamo ormai pronti per alzare il sipario sull’attesissimo Roland Garros 2026. Il secondo torneo del Grande Slam dell’anno, ovviamente sulla terra rossa parigina, si apre con un grande assente, un ovvio e chiaro favorito e tanti pretendenti a piazzare la sorpresa. Per fare qualche nome: Carlos Alcaraz, il vincitore della scorsa edizione, sarà ai box ancora a lungo per l’infortunio al polso; Jannik Sinner proverà a non fermare la sua clamorosa striscia di successi, mentre per il ruolo di “outsider” ci affidiamo a John McEnroe. Lo statunitense, infatti, ha provato a fare le carte al torneo che, ad onor del vero, non ha mai vinto. Dei suoi sette titoli nei tornei Major, infatti, il newyorkese non ne ha nemmeno uno nella capitale francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - John McEnroe avverte Sinner: “Sarà il favorito al Roland Garros, ma avrà tutti contro”

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