Domenica In Massimiliano Gallo inciampa sul gradino dei Ricchi e Poveri | Mi avevano pure avvisato
Durante la trasmissione Domenica In, l'attore ha inciampato sullo stesso gradino che aveva causato la caduta dei Ricchi e Poveri lo scorso dicembre. Prima dell'incidente, aveva ricevuto avvertimenti riguardo a quel gradino specifico. L'episodio si è verificato mentre stava attraversando il palco, suscitando attenzione tra il pubblico presente in studio. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze o danni riportati.
A Domenica In Massimiliano Gallo inciampa sul gradino maledetto, lo stesso che aveva fatto cadere i Ricchi e Poveri a dicembre. Mara Venier: "Volevi cascare come loro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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