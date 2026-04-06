Domenica In Massimiliano Gallo inciampa sul gradino dei Ricchi e Poveri | Mi avevano pure avvisato

Durante la trasmissione Domenica In, l'attore ha inciampato sullo stesso gradino che aveva causato la caduta dei Ricchi e Poveri lo scorso dicembre. Prima dell'incidente, aveva ricevuto avvertimenti riguardo a quel gradino specifico. L'episodio si è verificato mentre stava attraversando il palco, suscitando attenzione tra il pubblico presente in studio. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze o danni riportati.