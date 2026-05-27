colleferro follia al pronto soccorso personale aggredito e triage bloccato la polizia di stato ha denunciato un intero gruppo di famigliari e conoscenti

Notizia in breve

Il 29 aprile, all'ospedale di Colleferro, si è verificata un'aggressione nel reparto di Pronto Soccorso. Personale sanitario è stato colpito e il triage è stato bloccato. La Polizia di Stato ha denunciato un gruppo di familiari e conoscenti coinvolti nell'episodio. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o sulle motivazioni dell'aggressione.