Colleferro Follia al Pronto Soccorso Personale aggredito e triage bloccato La Polizia di Stato ha denunciato un intero gruppo di famigliari e conoscenti
Il 29 aprile, all'ospedale di Colleferro, si è verificata un'aggressione nel reparto di Pronto Soccorso. Personale sanitario è stato colpito e il triage è stato bloccato. La Polizia di Stato ha denunciato un gruppo di familiari e conoscenti coinvolti nell'episodio. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o sulle motivazioni dell'aggressione.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Un mercoledì sera di ordinaria follia e violenza quello vissuto il 29 Aprile all’ospedale “Leopoldo Parodi Delfino” di L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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