Simone Benedetti ex di Amici arrestato a Roma le minacce agli agenti | Devono morire tutti
Simone Benedetti, ex ballerino di Amici, è stato arrestato a Roma dopo aver provocato il panico all’interno del Pronto Soccorso dell’Aurelia Hospital. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, ha minacciato gli agenti dicendo: “Devono morire tutti”. L’uomo, visibilmente agitato, si è opposto all’arresto, che è stato comunque eseguito. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’episodio.
Simone Benedetti, ex ballerino di Amici, è stato arrestato a Roma dopo aver scatenato il panico all'interno del Pronto Soccorso dell'Aurelia Hospital. Giunto in ospedale in seguito a un incidente stradale, ha aggredito il personale sanitario prima di scagliarsi contro gli agenti di Polizia intervenuti per sedare la rissa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
Tentata fuga attraverso i binari, poi resistenza e minacce di morte agli agenti: 22enne arrestatoIeri pomeriggio a Ravenna, un giovane di 22 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
Garlasco, minacce social a Sempio e Marco Poggi: “Ho amici mafiosi, vogliono torturarli”. Scattano le denunceA Garlasco sono state presentate denunce dopo aver ricevuto minacce e insulti sui social network.
Si parla di: Firenze Suona Contest 2026: Lamar, Celidea, Alterni Interni, Mancino, Lost Name e Dettalele; Ev 15 - Associazione Sarabanda e Circo Zoé.
Simone Benedetti ex di Amici arrestato a Roma, le minacce agli agenti: Devono morire tuttiSimone Benedetti, ex ballerino di Amici, è stato arrestato a Roma dopo aver scatenato il panico all'interno del Pronto Soccorso dell'Aurelia Hospital ... fanpage.it