Simone Benedetti ex di Amici arrestato a Roma le minacce agli agenti | Devono morire tutti

Notizia in breve

Simone Benedetti, ex ballerino di Amici, è stato arrestato a Roma dopo aver provocato il panico all’interno del Pronto Soccorso dell’Aurelia Hospital. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, ha minacciato gli agenti dicendo: “Devono morire tutti”. L’uomo, visibilmente agitato, si è opposto all’arresto, che è stato comunque eseguito. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’episodio.