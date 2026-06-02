Sicurezza stradale a Bari l' esposto contro i rischi sulla Statale 16 | Pericolo sistematico

E’ stata presentata un’esposto sulla sicurezza stradale lungo la Statale 16 a Bari, denunciando un rischio considerato sistematico. La denuncia segnala una condizione di violazione costante e ripetuta delle norme del Codice della Strada, ritenuta pericolosa e non risolta. La segnalazione evidenzia la presenza di situazioni di rischio che si verificano con frequenza e continuità lungo il tratto interessato.

Una denuncia dettagliata per segnalare quella che viene definita "una situazione di assoluta, reiterata e permanente violazione delle norme del Codice della Strada".È quanto contenuto in un esposto-denunci inviato alle principali autorità cittadine di Bari e della regione (tra cui Prefettura. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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