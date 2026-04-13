Incidente sulla statale 16 a Bari | coinvolti un camion e quattro auto Feriti e traffico in tilt
Oggi pomeriggio sulla statale 16 a Bari si è verificato un incidente che ha coinvolto un camion e quattro auto, creando disagi al traffico. L’incidente, avvenuto in direzione sud vicino all’uscita 12 per Carrassi, ha causato feriti tra i conducenti e ha provocato rallentamenti e blocchi temporanei sulla carreggiata. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e le ambulanze per i soccorsi.
Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 13 aprile, sulla statale 16 a Bari. Nel sinistro, avvenuto in direzione sud all'altezza dell'uscita 12 per Carrassi, sono rimasti coinvolti più veicoli: secondo quanto si apprende, si tratta di quattro auto e un tir.Camion sfonda guardrail: traffico.🔗 Leggi su Baritoday.it
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