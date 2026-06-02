Un ex amministratore ha ricevuto 3,8 milioni di euro da fondi dedicati alla sicurezza sindacale. Sono ancora in corso indagini per identificare le persone che potrebbero aver minacciato la vita di amministratori e per capire come gruppi criminali siano riusciti a infiltrarsi nel settore edilizio. Non sono stati forniti dettagli sui metodi utilizzati o sui soggetti coinvolti. La vicenda riguarda interventi finanziari e possibili infiltrazioni criminali nel settore.

? Punti chiave Chi sono gli individui capaci di minacciare la vita degli amministratori?. Come sono riusciti i gruppi criminali a infiltrarsi nel settore edilizio?. Perché il governo ha stanziato altri 5,3 milioni per il successore?. Quali indagini stanno cercando di smantellare i profitti illeciti del sindacato?.? In Breve 5,3 milioni di dollari accantonati per la sicurezza di Michael Crosby nei prossimi due anni. Il ministro Murray Watt ha richiesto protezione personale per contrastare elementi criminali. Sarah Godden del DEWR conferma minacce di morte credibili contro l'ex amministratore Irving. Tre indagini in corso riguardano condotte illecite diffuse nell'industria delle costruzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza sindacale: 3,8 milioni di fondi per l’ex amministratore

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