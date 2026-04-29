Abruzzo 10 milioni per imprese e sicurezza | via ai fondi d’urgenza

La Giunta regionale dell’Abruzzo ha approvato un pacchetto di oltre 10 milioni di euro destinato a imprese, giovani e sicurezza. I fondi sono destinati a finanziare i centri per l’impiego, a sostenere le aziende locali e a intervenire sulla gestione dei rischi idrogeologici. La decisione è stata presa in risposta a esigenze di urgenza, con l’obiettivo di rafforzare diverse aree strategiche della regione.

? Cosa sapere La Giunta Abruzzo approva oltre 10 milioni di euro per imprese, giovani e sicurezza.. I fondi finanziano centri per l'impiego, sostegno alle aziende e gestione rischi idrogeologici.. La Giunta regionale dell’Abruzzo ha approvato martedì 28 aprile una serie di delibere che coinvolgono oltre 10 milioni di euro, spaziando dalla gestione delle emergenze ambientali al sostegno diretto alle imprese e ai giovani attraverso una variazione del Bilancio di Previsione 2026-2028. Il vertice regionale, guidato dal presidente Marco Marsilio, ha dato il via libera a un pacchetto di misure eterogenee che toccano i pilastri dello sviluppo territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo, 10 milioni per imprese e sicurezza: via ai fondi d’urgenza Notizie correlate Ischia, 460 milioni per la sicurezza: via libera ai fondi fissiIl piano per la messa in sicurezza e il recupero di Ischia riceve un impulso finanziario decisivo con l’assegnazione di 460 milioni di euro per il... Fatture false per 10 milioni, Angelini: "Un danno ai cittadini e alle imprese oneste"Sequestri per oltre 1,1 milioni e 14 indagati nell’operazione della Guardia di Finanza di Parma contro il sistema delle società "cartiere" Un sistema... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Multe auto, Pescara al top in Abruzzo con oltre 10 milioni; Aree interne Abruzzo, 6 milioni per scuole Gran Sasso-Valle Subequana; Giunta Abruzzo: variazioni di bilancio per oltre 38 milioni di euro; GIUNTA ABRUZZO: VARIAZIONI BILANCIO PER OLTRE 38 MILIONI, INCARICO DIRIGENTE, I PROVVEDIMENTI. Stato di emergenza, in arrivo 15 milioni per l'AbruzzoA seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 marzo 2026 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il Governo Meloni ha deliberato la ... rainews.it Marsilio, oltre 10 milioni per sette comuni contro il dissesto idrogeologicoSono state sottoscritte questa mattina, in Regione, le convenzioni relative al Piano Stralcio 2025 - Piano degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, che prevedono un investimento ... ansa.it Il Centro - Quotidiano d'Abruzzo - facebook.com facebook Il paese italiano dove il tempo si è fermato: chi lo visita resta senza parole #albergodiffuso #borghi #abruzzo #hotel x.com