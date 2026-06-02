Sicurezza in mare | tornano le moto d' acqua della polizia per pattugliare la costa dalla Plaia ad Acitrezza

Le moto d'acqua della polizia sono tornate in servizio sulla costa da Plaia ad Acitrezza per la stagione estiva 2026. La presenza delle unità navali è stata ripristinata per effettuare pattugliamenti e controlli lungo il litorale, come annunciato dalle autorità. Le attività sono state avviate per garantire la sicurezza in mare durante il periodo estivo e sono state confermate con l'inizio del servizio.

Anche per la stagione estiva 2026, la polizia ha attivato i servizi di controllo lungo il litorale catanese. Da oggi, le "volanti del mare" della questura di Catania saranno impegnate nelle costanti azioni di pattugliamento della fascia costiera catanese, dalla Plaia fino ad Acitrezza, con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DJI NEO 2, ora è per tutti - TUTORIAL COMPLETO (anche delle funzioni nascoste)

Notizie e thread social correlati

Senago: tornano le moto della Polizia per sconfiggere microcriminalitàA Senago torna in strada il servizio motociclistico della Polizia locale, con l’obiettivo di contrastare la microcriminalità nella zona.

Leggi anche: Estate 2026: operative le “Volanti del Mare” della Polizia di Stato lungo la costa catanese

Argomenti più discussi: A Monfalcone il mare torna protagonista con Promomare; Guardia di Finanza, monitoraggio dal cielo e dal mare per la sicurezza delle acque venete; Follonica, torna Un Mare Senza Barriere: più servizi e attività inclusive per l’estate 2026; Ossini torna a nuoto nello Stretto: Non solo sport, ma inclusione, sicurezza e tutela del Mediterraneo.

Odio sinceramente i team di sicurezza informatica reddit

In mare tornano le barche delle Ong. E in poche ore 81 migranti vengono soccorsi e salvatiIl mare è pieno di migranti: sono questi i racconti delle prime ore di navigazione della Safira, la barca a vela della Ong Mediterranea Saving Humans, partita venerdì mattina da Lampedusa. Racconti ... avvenire.it