Per l’estate 2026, le “Volanti del Mare” della Polizia di Stato sono operative lungo la costa catanese, con controlli rafforzati tra La Playa e Acitrezza. Il dispositivo di vigilanza costiera copre il tratto marittimo di Catania, garantendo maggiore presenza e controllo sulla spiaggia e nelle acque. Le operazioni sono state avviate per monitorare la sicurezza e prevenire eventuali incidenti o abusi durante la stagione estiva.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli rafforzati sul litorale da La Playa ad Acitrezza. Anche per l’estate 2026 la Polizia di Stato ha attivato il dispositivo di vigilanza costiera lungo il tratto marittimo di Catania. Da oggi, 2 giugno, le cosiddette “volanti del mare” della Questura di Catania saranno impegnate nel pattugliamento continuo della fascia costiera, estesa da La Playa fino ad Acitrezza, con operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico a bordo di moto d’acqua. L’attività si inserisce in un più ampio piano di sicurezza estiva volto a garantire una presenza costante sul territorio e in mare, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Estate 2026: operative le “Volanti del Mare” della Polizia di Stato lungo la costa catanese

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