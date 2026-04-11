Senago | tornano le moto della Polizia per sconfiggere microcriminalità

A Senago torna in strada il servizio motociclistico della Polizia locale, con l’obiettivo di contrastare la microcriminalità nella zona. Sono stati ripristinati due nuovi mezzi, acquistati grazie a un finanziamento della Regione Lombardia. Questa decisione mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio e migliorare la risposta alle situazioni di disagio. Il servizio sarà operativo nei prossimi giorni, con controlli più frequenti nelle aree sensibili.

La sicurezza urbana a Senago riceve una spinta operativa grazie al ripristino del servizio motociclistico della Polizia locale, un intervento che vede l’impiego di due nuovi mezzi acquistati con il supporto finanziario della Regione Lombardia. Questa mossa mira a potenziare la prontezza d’azione del comando cittadino, permettendo una gestione più agile delle emergenze e dei flussi stradali. Nuove mobilità per il presidio del territorio e la prevenzione. L’introduzione dei nuovi veicoli a due ruote risponde a una necessità strutturale tipica dei centri di medie dimensioni come Senago, dove la capacità di muoversi rapidamente tra le strade può fare la differenza durante i momenti di massima congestione del traffico o in situazioni di particolare criticità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senago: tornano le moto della Polizia per sconfiggere microcriminalità Truffatori in auto e moto rubate. Blitz della Polizia sulle stradeUn’auto sospetta per possibili truffe, una coppia già nota alle forze dell’ordine e un neonato sul sedile posteriore. Leggi anche: Blitz della Polizia Locale: liberati gli stalli per moto a Mercatello