sicurezza fondamentale ora basta chiacchiere

Il nuovo sindaco sta cercando un nome di spicco per guidare l’assessorato alla Legalità, mentre si intensificano le discussioni sulla sicurezza cittadina. La priorità è rafforzare le misure di prevenzione e controllo. La giunta ha già avviato incontri con le forze dell'ordine per pianificare interventi concreti. Nessuna comunicazione ufficiale sui nomi possibili, ma si sottolinea l’urgenza di azioni pratiche. La popolazione chiede fatti e non più parole.

Mentre il neo sindaco Matteo Biffoni cerca un nome forte per l’assessorato alla Legalità, Aldo Milone, ex assessore alla Sicurezza, non entrato stavolta in consiglio per il "particolare" sistema di aggiudicazione dei seggi, avverte: "Tutta l’ opposizione cerchi di incalzare Biffoni con proposte serie e fattibili in materia di sicurezza e di lotta all’ Illegalità economica e non con quelle fantasiose". E spiega: "Da qualche giorno, subito dopo l’esito delle elezioni amministrative, sto notando, non so se dire con piacere o con rammarico, che c’è un risveglio improvviso per quanto riguarda l’annoso problema sicurezza da parte di tutti, sinistra e destra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Stop the spin! Security teams are walking a tightrope when reporting essential

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