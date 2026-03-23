Protesta in stazione a Parma | Sicurezza e decoro fuori controllo ora basta

Si è svolta nell’area della stazione una partecipata protesta di residenti della zona sostenuta dall’associazione Sos Parma, con Devid Brozzi e Matilde Viglioli, insieme all’ex sindaco e attuale capogruppo in Consiglio comunale Pietro Vignali e al consigliere Fabrizio Pallini. All’iniziativa hanno preso parte numerosi cittadini, che hanno denunciato una situazione sempre più critica sotto il profilo della sicurezza e del decoro urbano. I residenti segnalano quotidianamente episodi di spaccio, prostituzione, risse violente, danneggiamenti e spaccate alle auto in sosta, oltre a fenomeni diffusi di bivacco in strada e persino all’interno dei condomini. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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